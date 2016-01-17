مدير المخابرات الأمريكية يهنئ الرئيس السيسى باستكمال خارطة المستقبل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة، والسفير الأمريكى بالقاهرة ستيفن بيكروفت.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن "برينان" أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيزها والبناء عليها فى كافة المجالات، ومن بينها المجال الأمنى، أخذاً فى الاعتبار كون مصر ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط.

ووجه برينان التهنئة للرئيس على استكمال استحقاقات خارطة المستقبل وانتخاب مجلس النواب الجديد.



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