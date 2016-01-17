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السيسى: مصر تقدر علاقاتها مع أمريكا.. وستستأنف نشاطها البرلمانى دوليا

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السيسى: مصر تقدر علاقاتها مع أمريكا.. وستستأنف نشاطها البرلمانى دوليا السيسى: مصر تقدر علاقاتها مع أمريكا.. وستستأنف نشاطها البرلمانى دوليا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تقدر علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وإلى أن ينسحب تميز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين إلى كافة جوانب العلاقات بينهما، مشيراً إلى أن مصر ستستأنف نشاطها البرلمانى على الصعيدين الإقليمى والدولى بعد أن اكتمل البناء التشريعى للدولة المصرية.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السيسى اليوم، الأحد، جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة، والسفير الأمريكى بالقاهرة ستيفن بيكروفت.


>مدير المخابرات الأمريكية يهنئ الرئيس السيسى باستكمال خارطة المستقبل

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