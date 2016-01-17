مصرع مواطن ودخول اثنين آخرين إلى العناية المركزة إثر حادث مروري

توفي شاب مواطن ( ع.ر.أ ) 17 عاماً، بسبب انحراف وتدهور المركبة التي كان يستقلها مع اثنين من رفقائه المواطنين (س.ح) 21 عاماً، و( ح.أ ) 18 عاماً، نتيجة للسرعة الزائدة، وذلك على طريق الحليلة _ خور خوير برأس الخيمة.

وحول تفاصيل الحادث، يقول العقيد سليمان محمد حسن الكيزي رئيس مركز شرطة الرمس الشامل برأس الخيمة، أن الحادث، قد حدث في تمام الساعة التاسعة من مساء الأمس، أثناء سير المذكورين على طريق الحليلة _ خور خوير، ونتيجة للسرعة الزائدة، انحرفت المركبة خارج الطريق، فحاول السائق(س.ح) 21 عاماً، إعادتها إلى مسارها الصحيح، ولكن باءت محاولته بالفشل، بعد أن فقد السيطرة على المركبة، مما أدى إلى تدهورها وتطاير الركاب إلى خارجها، مما أسفر عنه وفاة ( ع.ر.أ ) 17 عاماً، متأثراً بقوة ارتطامه، وإصابة الاثنين الآخرين إصابات بليغة، أدخلا على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الإمارة، وعلى الفور تم تحريك سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى.

وناشد العقيد سليمان محمد الكيزي، جميع السائقين بالتقيد بالأنظمة والقوانين المرورية كافة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الشاخصات المرورية الموجودة على طرقات الإمارة الداخلية والخارجية، وضرورة التركيز أثناء القيادة، خصوصاً القادمين من مسافات طويلة، حيث أن القيادة المستمرة لمسافات طويلة ترهق السائق وتشكل خطراً عليه وعلى الآخرين، الأمر الذي يستدعي نيل قسطاً من الراحة حتى يصل إلى وجهته بأمان، منوهاً على جميع السائقين بضرورة التقيد بربط حزام الأمان أثناء القيادة باعتباره عاملاً قوياً في التقليل من نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، متمنياً للجميع السلامة وقيادة آمنة.