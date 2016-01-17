"التوعية طريقك للنجاة".. حملة إلكترونية لكشف مخاطر سرطان عنق الرحم

لزيادة الوعى بخطر السرطان أطلقت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى حملة إليكترونية بعنوان "التوعية طريقك للنجاة" لكشف مخاطر سرطان عنق الرحم بمناسبة الشهر العالمى للتوعية وحث النساء على أهمية الفحص الدورى.

ويوضح الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، أن مركز المعلومات عن فيروس الورم الحليمى التابع لمعهد "كاتلونيا" للأورام فى أسبانيا أجرى عام 2012 بحث فى عن سرطان عنق الرحم فى مصر، وتوصل إلى تشخيص 866 حالة سيدة سنويا يموت منهن 373 سنويا مشيرا إلى أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الثانية فى الأمراض الأكثر شيوعاً بين النساء فى العالم.

ويؤكد د. شعلان أن الاكتشاف المبكر لـ"سرطان عنق الرحم" لا يقل أهمية عن الاكتشاف المبكر لـ"سرطان الثدى"، مشيرا إلى أن النساء اللواتى يلتزمن بالكشف والفحص الدورى فى استطاعتهن حماية أنفسهن من الإصابة بالمرض.

وتابع: ندق خلال حملة هذا الشهر ناقوس الخطر لتوعية النساء بخطورة سرطان عنق الرحم خاصة بعد النتائج التى أظهرتها الدراسة والتى تنذر بتعرض 30 مليون مصرية للإصابة بسرطان عنق الرحم بدءا من عمر 15 سنة.



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