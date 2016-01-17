أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصداع النصفى أهم علاماته بطء الكلام وسرعة ضربات القلب

Google+ Print
الصداع النصفى أهم علاماته بطء الكلام وسرعة ضربات القلب الصداع النصفى أهم علاماته بطء الكلام وسرعة ضربات القلب
الصداع النصفى أحد أنواع الصداع التى تصيب الإنسان نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل التعرض للقلق والتوتر وغيرها من الأسباب، كما أن هناك بعض العلامات التى تعطى مؤشرا للصداع النصفى، وتختلف عن الصداع العادى.

الصداع


>حول ذلك يقول الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب: "الصداع النصفى، هو أحد أنواع الصداع التى تصيب الشخص فى ناحية واحدة من الرأس، حيث يشتكى من تركيز الألم بجانب واحد من رأسه، سواء ناحية اليسار أو اليمين".

أهم أعراض الصداع النصفى


>ويستكمل د. كريم قائلا "يتميز الصداع النصفى عن الصداع العادى ببعض المؤشرات، التى تسبق حدوثه، والتى تحدث مع الكثيرين منها على سبيل المثال زغللة العين، وتشوش الرؤية.

وتابع د. كريم قائلا "هناك بعض الأعراض الأخرى التى تعطى مؤشرا لحدوث الصداع النصفى، مثل الكلام ببطء، والشعور بعدم القدرة على الكلام، وكذلك الإحساس بسرعة فى زيادة ضربات القلب بصورة ملحوظة".

نصائح ضرورية


>وينصح د. كريم بضرورة الابتعاد عن التعرض للقلق والتوتر، وضرورة الذهاب للطبيب فى حالة تكرار حدوثه بصورة مبالغ فيها لمعرفة السبب واستبعاد وجود مشاكل صحية بالمخ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365