الصداع النصفى أهم علاماته بطء الكلام وسرعة ضربات القلب

الصداع

أهم أعراض الصداع النصفى

الصداع النصفى أحد أنواع الصداع التى تصيب الإنسان نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل التعرض للقلق والتوتر وغيرها من الأسباب، كما أن هناك بعض العلامات التى تعطى مؤشرا للصداع النصفى، وتختلف عن الصداع العادى.>حول ذلك يقول الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب: "الصداع النصفى، هو أحد أنواع الصداع التى تصيب الشخص فى ناحية واحدة من الرأس، حيث يشتكى من تركيز الألم بجانب واحد من رأسه، سواء ناحية اليسار أو اليمين".>ويستكمل د. كريم قائلا "يتميز الصداع النصفى عن الصداع العادى ببعض المؤشرات، التى تسبق حدوثه، والتى تحدث مع الكثيرين منها على سبيل المثال زغللة العين، وتشوش الرؤية.

وتابع د. كريم قائلا "هناك بعض الأعراض الأخرى التى تعطى مؤشرا لحدوث الصداع النصفى، مثل الكلام ببطء، والشعور بعدم القدرة على الكلام، وكذلك الإحساس بسرعة فى زيادة ضربات القلب بصورة ملحوظة".

نصائح ضرورية

>وينصح د. كريم بضرورة الابتعاد عن التعرض للقلق والتوتر، وضرورة الذهاب للطبيب فى حالة تكرار حدوثه بصورة مبالغ فيها لمعرفة السبب واستبعاد وجود مشاكل صحية بالمخ".