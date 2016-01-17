بالصور.. مستوطنون يرفعون شعارات معادية للمسيحيين على جدران كنيسة بالقدس

>رفع مستوطنون يهود متطرفون فجر اليوم الأحد شعارات عنصرية معادية للمسيحيين على أبواب كنيسة (رقاد السيدة العذراء) فى جبل صهيون بالقدس القديمة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان - أنها تجرى التحقيقات فى ملابسات كتابة عبارات عنصرية باللون الأسود ورسم نجمة داوود على الجدار الخارجى لكنيسة "رقاد العذراء" بالبلدة القديمة بالقدس.

>وأشارت إلى أن وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان أدان بشدة الحادث وأوعز إلى الشرطة بإعطاء الأولوية للتحقيق فى ملابساته.

وقال أردان "إنه لن يسمح لأحد أن يمس بالتآخى والوئام والتسامح والتعايش بين كافة الأديان والطوائف فى إسرائيل"، بحسب البيان.

من جانبه، قال وديع أبو نصار مستشار مجلس الأساقفة فى الأراضى المقدسة إن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية تدعو لذبح وقتل المسيحيين على أبواب دير رقاد العذراء (دور ميتسيون).

وأضاف أبو نصار، فى تصريحات صحفية، أن الشعارات التى كتبت هي: "الموت للمسيحيين الكفار أعداء إسرائيل. . انتقام أبناء إسرائيل سيأتي.. فليمحى اسمه وذكره..ارسال المسيحيين إلى جهنم".

واستنكر تكرار خط الشعارات التحريضية ضد المسيحيين، لافتا إلى أن هذا ليس الاعتداء الأول على هذه الكنيسة، وفى معظم الحالات يسجل الاعتداء ضد مجهول ولا تتخذ الإجراءات الرادعة والعقابية ضدهم.

وكان رئيس منظمة "لهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة "بنتسى ?جوبشتاين?" قد دعا إلى حظر احتفالات

>أعياد الميلاد المجيدة، واصفا العرب المسيحيين فى إسرائيل بـ"مصاصى الدماء" وأنه يتوجب طردهم من البلاد.



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