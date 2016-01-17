أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مستوطنون يرفعون شعارات معادية للمسيحيين على جدران كنيسة بالقدس

Google+ Print
بالصور.. مستوطنون يرفعون شعارات معادية للمسيحيين على جدران كنيسة بالقدس بالصور.. مستوطنون يرفعون شعارات معادية للمسيحيين على جدران كنيسة بالقدس

>رفع مستوطنون يهود متطرفون فجر اليوم الأحد شعارات عنصرية معادية للمسيحيين على أبواب كنيسة (رقاد السيدة العذراء) فى جبل صهيون بالقدس القديمة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية - فى بيان - أنها تجرى التحقيقات فى ملابسات كتابة عبارات عنصرية باللون الأسود ورسم نجمة داوود على الجدار الخارجى لكنيسة "رقاد العذراء" بالبلدة القديمة بالقدس.
>وأشارت إلى أن وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان أدان بشدة الحادث وأوعز إلى الشرطة بإعطاء الأولوية للتحقيق فى ملابساته.

وقال أردان "إنه لن يسمح لأحد أن يمس بالتآخى والوئام والتسامح والتعايش بين كافة الأديان والطوائف فى إسرائيل"، بحسب البيان.

من جانبه، قال وديع أبو نصار مستشار مجلس الأساقفة فى الأراضى المقدسة إن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية تدعو لذبح وقتل المسيحيين على أبواب دير رقاد العذراء (دور ميتسيون).

وأضاف أبو نصار، فى تصريحات صحفية، أن الشعارات التى كتبت هي: "الموت للمسيحيين الكفار أعداء إسرائيل. . انتقام أبناء إسرائيل سيأتي.. فليمحى اسمه وذكره..ارسال المسيحيين إلى جهنم".

واستنكر تكرار خط الشعارات التحريضية ضد المسيحيين، لافتا إلى أن هذا ليس الاعتداء الأول على هذه الكنيسة، وفى معظم الحالات يسجل الاعتداء ضد مجهول ولا تتخذ الإجراءات الرادعة والعقابية ضدهم.

وكان رئيس منظمة "لهافا" اليهودية اليمينية المتطرفة "بنتسى ?جوبشتاين?" قد دعا إلى حظر احتفالات
>أعياد الميلاد المجيدة، واصفا العرب المسيحيين فى إسرائيل بـ"مصاصى الدماء" وأنه يتوجب طردهم من البلاد.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365