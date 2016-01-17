أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المبعوث الأممى لدى طرابلس يحذر من أن تصبح ليبيا منطقة عمليات للإرهابيين

Google+ Print
المبعوث الأممى لدى طرابلس يحذر من أن تصبح ليبيا منطقة عمليات للإرهابيين المبعوث الأممى لدى طرابلس يحذر من أن تصبح ليبيا منطقة عمليات للإرهابيين

أعرب مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس مارتن كوبلر عن مخاوفه إزاء إمكانية تشكيل تحالف بين تنظيم داعش وإرهابيين آخرين فى شمال أفريقيا يكون مركزه ليبيا.

وقال كوبلر - فى تصريحات صحيفة نشرت هنا اليوم الأحد - إن "هناك فى جنوب ليبيا جماعات إرهابية مثل (بوكو حرام) بنجيريا"، لافتا إلى أنه من المعروف أن داعش تهدف إلى السير فى هذا الاتجاه بحثا عن تحالف مع هذه التنظيمات وعلى المجتمع الدولى أن يحول دون حدوث ذلك.

وحذر من أن تصبح ليبيا "معقلا ومنطقة عمليات للإرهابيين" حال عدم تأسيس نظام دولة فعال هناك، مؤكدا ضرورة السعى من أجل منع سقوط الدولة فى ليبيا وسد الخنادق السياسية، وإلا ستكون الدولة مهددة بأن تصبح حاضنة للإرهاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365