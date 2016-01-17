المبعوث الأممى لدى طرابلس يحذر من أن تصبح ليبيا منطقة عمليات للإرهابيين

أعرب مبعوث الأمم المتحدة لدى طرابلس مارتن كوبلر عن مخاوفه إزاء إمكانية تشكيل تحالف بين تنظيم داعش وإرهابيين آخرين فى شمال أفريقيا يكون مركزه ليبيا.

وقال كوبلر - فى تصريحات صحيفة نشرت هنا اليوم الأحد - إن "هناك فى جنوب ليبيا جماعات إرهابية مثل (بوكو حرام) بنجيريا"، لافتا إلى أنه من المعروف أن داعش تهدف إلى السير فى هذا الاتجاه بحثا عن تحالف مع هذه التنظيمات وعلى المجتمع الدولى أن يحول دون حدوث ذلك.

وحذر من أن تصبح ليبيا "معقلا ومنطقة عمليات للإرهابيين" حال عدم تأسيس نظام دولة فعال هناك، مؤكدا ضرورة السعى من أجل منع سقوط الدولة فى ليبيا وسد الخنادق السياسية، وإلا ستكون الدولة مهددة بأن تصبح حاضنة للإرهاب.

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