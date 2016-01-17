بالصور.. وقفة لعمال الأمن والنظافة والسائقين أمام ديوان محافظة الأقصر

نظم عدد من العاملين بقطاع الأمن والنظافة والسائقين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت.

وأوضح العمال المتضريون فى روابتهم أنهم جميعاً سبق أن حصلوا على الموافقات الأمنية اللازمة لتنظيم الوقفة دون الإضرار بالطريق العام، مطالبين محافظ الأقصر بضرورة إدراج العمال المعينين على الصندوق الاجتماعى من الأمن والنظافة والسائقين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور والتثبيت.

من جانبه قام على الفور الدكتور محمد سيد بدر محافظ الاقصر، بمطالبة عدد من العمال التوجه لمكتبه وعقد مع عدد من العمال المتضررين اجتماعا، ناقشهم خلاله فى مشاكلهم ووعدهم بمخاطبة الجهات المختصة والوزرات لإيجاد الحلول المناسبة.



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