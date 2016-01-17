تحرير 148 قضية تموينية متنوعة فى حملة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير 148 مخالفة تموينية على مدار أسبوع، وذلك خلال حملات الإزالة التى نظمتها المديرية على مستوى جميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشى الرقابة التموينية ومديريتى الصحة والطب البيطرى.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، أنه فى مجال مراقبة السلع الغذائية والتموينية والأدوية، تم تحرير مخالفتين، حيث تم ضبط عدد 45 بطاقة تموينية مدعمة بحوزة صاحب مخبز بمغاغة بهدف الاستيلاء على الخبز المدعم، كما تم مصادرة 48 وحدة أدوية منتهية الصلاحية لدى محل أدوية بيطرية ببنى مزار.

وفى مجال مراقبة الأسواق واللحوم، تم تحرير 15 مخالفة، حيث تم ضبط 150 عبوة متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وعدد 6 لفة لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالاضافة إلى مصادرة عدد 200 كيلو جرام من اللحوم البلدية والدجاج "ذبح خارج السلخانة"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بكل من مطاى وملوى، إلى جانب ضبط عدد 260 جوالا من الدقيق البلدى المدعم زنة 100 كيلو جرام بغرض التصرف والبيع فى السوق السوداء.

كما تم تحرير 131 قضية متنوعة جاءت مابين عدم إعلان ـ شهادة صحية ـ مواد بترولية ـ بدون ترخيص ـ مخابز ـ ذبح خارج السلخانة ـ تجار تموينيين.

من جانبه، أكد محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بهدف إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية، والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.