5521 سائحا من جنسيات مختلفة يصلون مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد، 5521 سائحا من جنسيات مختلفة وصولو علي عدد من المجموعات السياحية علي مختلف الرحلات القادمة من الدول الأجنبية و العربية لزيارةالأماكن الاثرية والسياحية .

صرحت مصادر أمنية بالمطار أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبل المطار 5521 سائحا من مختلف الجنسيات ، حيث وصل الى المطار 2643 سائحا اجنبيا ، كما وصل2878 سائحاعربيا علي عدد من المجموعات السياحية ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل الصالات ، ثم توجهوا إلي أماكن إقامتهم بالقاهرة تحت إشراف شرطة السياحةبالمطار بهدف السياحة بالقاهرة وبعض المدن السياحية .

من جانبها قامت سلطات مطار القاهرة بتأمين سفر 6833 سائحا من جنسيات مختلفة منهم 2566 سائحا اجنبيا 4267 سائحا عربيا علي مختلف الرحلات المتجهة الي عدة دولوذلك بعد انتهاء إقامتهم للسياحة بمصر .