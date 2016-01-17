بعد رفع العقوبات الإيرانية| خسائر حادة للأسهم الخليجية والسوق السعودي يهوى بـ 7.5%

كتب – أحمد عبد المنعم:

منيت المؤشرات الخليجية خلال جلسة اليوم الأحد بخسائر حادة، مع مواصلة أسعار النفط تراجعها إلى مستويات متدنية والمخاوف من مواصلة هبوطها بعد رفع العقوبات عن ايران.

وسجلت أسعار النفط مستويات دون الـ29 دولارا للبرميل يوم الجمعة وذلك للمرة الاولى منذ فبراير 2004.

وهوى مؤشر السوق السعودي –أكبر أسواق المنطقة- بنسبة 7.5 % او ما يعادل 438 نقطة مسجلا 5399 نقطة خلال منتصف التعاملات ، وسط هبوط جماعي للاسهم، يتقدمها “سابك” و”مصرف الراجحي” بـ6 %

وتراجع مؤشر قطر بنحو 6 % ودبي بـ5 %، فيما تشهد باقي الأسواق تراجعات بنسب متفاوتة.

وكانت البورصة المصرية قد شهدت تراجعات حادة في بداية التعاملات اليوم حيث خسر رأسمالها السوقي حوالي 10 مليارت جنيه، لتواصل تراجعها الحاد للجلسة السابعة على التوالي بعد ان وصلت قيمة الخسائر إلي 45 مليار جنيه خلال الأسبع الماضي.