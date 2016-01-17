لماذا ترفض بعض النساء مساعدة أزواجهم في أعمال المنزل؟

قالت المعالجة والمستشارة النفسية للزواج والعائلة اللبنانية، كارن إيليا، إن العلاقات الأسرية الناجحة هي التي تقوم على المساعدة بين الطرفين، ولكن هناك الكثير من النساء التي لا تحبذ فكرة المساعدة لها كي تنال رضا الزوج بشكل أكبر من العادي، أو كي تشعره دائمًا بأهميتها في التواجد داخل المنزل، وأنها تحب أن تظهر بشكل الضحية وأنها من يتعب لكسب عطف الزوج.

وأضافت “إيليا”، خلال لقاء لها ببرنامج «يوم جديد» ، على قناة «الغد العربي» الإخبارية، أن الفكر القديم بأن الرجل لا يساعد في المنزل لم يعد موجود بكثرة، وأن الزوجين حاليا يعملون سويا، لذا بات هناك تعاون بين الزوجين في المنزل.

ورأت إيليا أن التعاون بين الزوجين داخل المنزل يقوي الروابط ويعزز العلاقات بينهما، لافتة إلى أن الزوجو تحب أن يساعدها زوجها في الأعمال المنزلية دائما، إلا أنها لا تفرض عليه شيء معين، كونها ترغب فقط في مشاركته لها.