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تجمهر أهالي قرية “موشا” أمام محطة المياه بعد غرق منازلهم

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تجمهر أهالي قرية “موشا” أمام محطة المياه بعد غرق منازلهم تجمهر أهالي قرية “موشا” أمام محطة المياه بعد غرق منازلهم

تجمهر أهالي قرية "موشا" أمام محطة المياه بعد غرق منازلهمتجمهر أهالي قرية موشا التابعة لمركز أسيوط أمام محطة المياه الموجودة بالقرية بعدغرق منازلهم وتحول شوارع القرية الى برك جراء المياه التى اندفعت من محطة المياه الموجودة بالقرية لتدخل على الأهالى منازلهم مما تسبب فى تلف بعض محتويات المنازل بعد أن ترك موظفي المحطة المواتير تعمل بشكل مستمر طيلة الليلة الماضية فزادت كميات المياه الموجود داخل الخزان الرئيسى لمحطة المياه ، وتسربت المياه الى الشوارع والمنازل_ على حد ما ذكره الأهالي _.

وانتقد الأهالى عدم تحرك المسئولين بالرغم من الإتصالات المكثفة من قبل الأهالي على المسئولين بالمحافظة ومسئولى شركة المياة مطالبين بمحاسبة الموظفين المقصرين والمتسببين فى ما حدث .

تجمهر أهالي قرية "موشا" أمام محطة المياه بعد غرق منازلهمتجمهر أهالي قرية "موشا" أمام محطة المياه بعد غرق منازلهمDSCF9830

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