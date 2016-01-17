القبض على «عاطل» انتحل صفة «رجل أعمال» بالأقصر

تمكن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق من القاء القبض على عاطل بمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر لانتحاله شخصية أحد رجال الأعمال وأخرين لمحاولة الاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتهديدهم بنشر صور مصطنعة لهم على شبكة الإنترنت.

كانت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق قد تلقت بلاغاً من أحد المحامين وكيلاً عن أحد رجال الأعمال بقيام مجهول بتهديد موكله من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وانتحل فيها شخص صفت موكله والتواصل مع العديد من المواطنين من خلالها وقيامه بتهديد موكله بنشر فيديو وصور مصطنعة له على شبكة الإنترنت والمطالبة بمبلغ مالى قدره مائة ألف دولار.

و بالفحص الفنى توصلت الجهود الأمنية بالإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى قيام المدعو أسامة . ص . ن – حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر بإدارة الصفحة المشار إليها عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور وبحوزته ( 3 هاتف محمول ) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود دلائل تشير إلى إرتكابه الواقعة والعديد من رسائل التهديد .

بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكابه الواقعة وذلك لسابقة قيامه بالتقدم للعمل عدة مرات بإحدى شركات رجل الأعمال للحصول على وظيفة إلا أنه لم يوفق فى الحصول عليها فقرر الإنتقام منه بإنشاء حساب بإسمه على موقع التواصل الإجتماعى « فيس بوك» وإنتحل فيه شخصية رجل الأعمال وتعرف من خلاله على العديد من المواطنين وعدد من السيدات مستخدما إسم رجل الأعمال مما دفع بعضهن للتبرع بمبالغ مالية للمشاركة فى المشروعات الخيرية التى يقوم بتنفيذها وتم ضبط مبالغ مالية وإيصالات تحويل مبالغ أخرى للمتهم.

وباستكمال الفحص الفنى للأجهزة المشار إليها تبين وجود حسابات أخرى بأسماء مختلفة قام المتهم المذكور من خلالها بإنتحال شخصيتهم وطلب الحصول على مبالغ ماليه منهم لعدم نشر صور لهم على خلاف الحقيقة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.