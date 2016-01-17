انتهاء تصوير حلقات مسلسل «الأسطورة» لمحمد رمضان بدار القضاء العالي

انتهى الممثل محمد رمضان من تصوير مشاهد مسلسله الجديد الأسطورة بدار القضاء العالي والذي يجسد فيه شخصية طالب متفوق خريج كلية الحقوق حيث يتقدم بعد ذلك للالتحاق بالنيابة العامة إلا أنه تم رفضه فيلجأ لطرق أخرى ثم يتم القبض عليه ويأتي إلى دار القضاء مسجون في أحد القضايا.

ويشاركه البطوله كلا من الفنانه محمد عايده رياض والطفل الواعد إياد فخري.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس وافق على تصوير تلك المشاهد بدار القضاء العالي وقامت شركة الإنتاج بسداد مبلغ 25 ألف جنيه قيمه تصوير السوم الواحد بالمبنى.