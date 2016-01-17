أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

انتهاء تصوير حلقات مسلسل «الأسطورة» لمحمد رمضان بدار القضاء العالي

Google+ Print
انتهاء تصوير حلقات مسلسل «الأسطورة» لمحمد رمضان بدار القضاء العالي انتهاء تصوير حلقات مسلسل «الأسطورة» لمحمد رمضان بدار القضاء العالي

محمد رمضان

انتهى الممثل محمد رمضان من تصوير مشاهد مسلسله الجديد الأسطورة بدار القضاء العالي والذي يجسد فيه شخصية طالب متفوق خريج كلية الحقوق حيث يتقدم بعد ذلك للالتحاق بالنيابة العامة إلا أنه تم رفضه فيلجأ لطرق أخرى ثم يتم القبض عليه ويأتي إلى دار القضاء مسجون في أحد القضايا.

ويشاركه البطوله كلا من الفنانه محمد عايده رياض والطفل الواعد إياد فخري.

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن عباس وافق على تصوير تلك المشاهد بدار القضاء العالي وقامت شركة الإنتاج بسداد مبلغ 25 ألف جنيه قيمه تصوير السوم الواحد بالمبنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا