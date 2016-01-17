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بالصور.. عطل مفاجئ فى الخط الأول بالمترو بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية

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أعلنت الإذاعة الداخلية بمحطة مترو الأنفاق فى عين شمس، توقف حركة المترو فى الخط الأول، بسبب عطل مفاجئ.

وتشهد محطة المترو بالخط الأول تكدس من قبل الركاب والنزول من العربات والسير على القضبان لعدم الاختناق فى العربات.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة الكهربائية المعلقة المغذية للقطارات بالكهرباء، انقطعت بالخط الأول للمترو بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة.

وقالت المصادر إن عمود كهربائى سقط على الشبكة الكهربائية من قبل المقاول الذى يقوم بأعمال التجديدات بالمنطقة، مما أدى إلى انقطاعها.

وأضافت المصادر، أن الحركة توقفت فى بعض المحطات، لحين إصلاح قطع الشبكة الكهربائية المعلقة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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