بالصور.. عطل مفاجئ فى الخط الأول بالمترو بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية
أعلنت الإذاعة الداخلية بمحطة مترو الأنفاق فى عين شمس، توقف حركة المترو فى الخط الأول، بسبب عطل مفاجئ.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشهد محطة المترو بالخط الأول تكدس من قبل الركاب والنزول من العربات والسير على القضبان لعدم الاختناق فى العربات.
وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشبكة الكهربائية المعلقة المغذية للقطارات بالكهرباء، انقطعت بالخط الأول للمترو بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة.
وقالت المصادر إن عمود كهربائى سقط على الشبكة الكهربائية من قبل المقاول الذى يقوم بأعمال التجديدات بالمنطقة، مما أدى إلى انقطاعها.
وأضافت المصادر، أن الحركة توقفت فى بعض المحطات، لحين إصلاح قطع الشبكة الكهربائية المعلقة.
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