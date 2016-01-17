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خلل بأول مرة يُستخدم فيها التصويت الإلكترونى على القرارات بمجلس النواب

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خلل بأول مرة يُستخدم فيها التصويت الإلكترونى على القرارات بمجلس النواب خلل بأول مرة يُستخدم فيها التصويت الإلكترونى على القرارات بمجلس النواب
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التصويت على القرارات بقوانين سيتم من خلال التصويت الالكترونى، وبدأ المجلس بالتصويت على القرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مؤكدا للأعضاء أن الموافقة النهائية تكون بالتصويت الاليكترونى.

وتعد هذه الحالة الأولى التى يتم استخدام التصويت الالكترونى فيها على قرارات مجلس النواب، وبعض النواب ، وشهدت عملية التصويت خلل فى البداية قالوا إن كارت التصويت الالكترونى "مش شغال"، ولكنهم بعد ذلك بدأوا التصويت.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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