خلل بأول مرة يُستخدم فيها التصويت الإلكترونى على القرارات بمجلس النواب

وتعد هذه الحالة الأولى التى يتم استخدام التصويت الالكترونى فيها على قرارات مجلس النواب، وبعض النواب ، وشهدت عملية التصويت خلل فى البداية قالوا إن كارت التصويت الالكترونى "مش شغال"، ولكنهم بعد ذلك بدأوا التصويت.
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