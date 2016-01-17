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حبس ربة منزل خنقت نجلها بـ"كيس مخدة" حتى الموت بأبو النمرس بالجيزة

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حبس ربة منزل خنقت نجلها بـ"كيس مخدة" حتى الموت بأبو النمرس بالجيزة حبس ربة منزل خنقت نجلها بـ"كيس مخدة" حتى الموت بأبو النمرس بالجيزة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول، بحبس "عنايات.م" ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل نجلها "كريم.ف" 21 سنة خنقا بكيس مخدة أثناء تشاجره معها، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين ربة المنزل ونجلها البالغ من العمر 21 عاما، تعدى خلالها الابن على والدته بالضرب ما دفعها لأن تثور عليه وتخنقه بكيس مخدة، وأن المتهمة ادعت أنتحاره لتفلت من العقاب.

تلقى العقيد رجب غراب مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا من "عنايات.م" ربة منزل، أفادت فيها بقيام ابنها "كريم.ف" 21 سنة، سبق اتهامه فى عدة قضايا، بالانتحار بخنق نفسه بواسطة كيس مخدة بمنطقة أبو النمرس.

وبإجراء التحريات، تبين للرائد رامى نور الدين رئيس مباحث أبو النمرس، كذب ادعاء مقدمة البلاغ، حيث توصلت المعلومات إلى تورط ربة المنزل فى قتل ابنها، وبمواجهتها اعترفت أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأثناء تشاجره معها قامت بخنقه بكيس مخدة، فتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365