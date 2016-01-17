صور|محافظ أسيوط ومدير الأمن يتفقدان سوق «نزلة عبد اللاه»

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجان لدراسة جميع الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة تمهيدًا لدراسة البدائل المقترحة لنقل الباعة والاسواق العشوائية لتخفيف التزاحم وتسهيلا للحركة المرورية ومراعاة توفير أماكن جديدة للباعة.

جاء ذلك خلال تفقده لسوق موقف نزلة عبد اللاه الجديد والذي تم انشاؤه لاستيعاب الباعة الحائلين المتواجدين خارج موقف النزلة بتكلفة تجاوزت 120 الف جنيه بعدد 24 باكية يرافقه اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط.

وقال محافظ أسيوط اننا نعمل على نجاح تجربة السوق الجديد بموقف النزلة تمهيدا لنقل باقي الاسواق العشوائية الى اخرى مقننة يراعي فيها الصالح العام للبائع والمواطن.

وأكد المهندس الدسوقي أن السوق الجديد تخدم مراكز ومحافظات جنوب مدينة أسيوط بالاضافة الى منطقة نزلة عبد اللاه مشيرًا إلى أنه يتم مراعاة البعد الانساني للباعة الجائلين بايجاد بدائل مناسبة لهم وفي اطار القانون مع العمل على رفع الاشغالات من امام مواقف سيارات الاجرة والسرفيس تخفيفا للزحام والتكدس المروري.

وأضاف محافظ أسيوط ان المحافظة لا تقوم بعمل الاسواق البديلة للتربح من خلال ايجارات الباكيات ولكن لتقنين اوضاع الباعة الجائلين والحفاظ على المظهر العام ومنع التكدس العشوائي مضيفا بان لدينا العديد من البؤر الساخنة على مستوى المحافظة نبحث اولا في توفير اماكن بديلة قبل القيام بنقلها وبناءا على حوار ايجابي مع الباعة وبموافقتهم.

ومن ناحيته قال اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط انه يتم التنسيق بين شرطة المرافق وادارة المرور ورؤساء الوحدات المحلية في توفير الاماكن البديلة للباعة الجائلين مع مراعاة احتياجات المارة وعدم اعاقة الطرق وايضا البعد الاجتماعي للباعة الجائلين حتى لا يتضرروا في ارزاقهم.

وأشار مدير أمن أسيوط الى أنه تم تعيين خدمة ثابتة من قسم شرطة المرافق لضمان عدم عودة الباعة الجائلين الى الاماكن القديمة مرة اخرى وللحفاظ على تقنين اوضاع السوق الجديد.

وأضاف محمد حلمي رئيس حي شرق مدينة أسيوط ان المهندس ياسر الدسوقي امر خلال الجولة بحل مشكلة 7 بائعين متجولين بينهم 6 أخوة كانوا يقفون للبيع داخل الموقف بصورة عشوائية ولم يتم ادراجهم في السوق الجديد حيث تضرروا من عدم وجود باكيات مخصصة لهم في السوق الجديد وذلك ببحث اقامة باكيات جديدة لهم وفقا للشروط والقواعد المعمول بها على الباعة الذين تم تخصيص باكيات جديدة لهم.

وكان حي شرق اسيوط قد قام في وقت سابق بحصر الباعة الجائلين بعد اقناعهم بضرورة التخلي عن اماكنهم الحالية وتقديمهم للحصول على الباكيات المخصصة لهم بالسوق الجديد حيث تم اجراء قرعة علنية لتحديد أماكنهم الجديدة بشفافية بحضور جميع الباعة الذين تم حصرهم في الموقف.