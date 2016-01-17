ضبط 148 مخالفة تموينية في حملة بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 148 مخالفة تموينية على مدى أسبوع خلال الحملات التي نظمتها على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشى الرقابة التموينية ومديريتي الصحة والطب البيطري.

وأوضح التقرير الذي تلقاه اللواء طارق نصر محافظ المنيا، أنه في مجال مراقبة السلع الغذائية والتموينية والادوية تم تحرير قضيتين مخالفتين بضبط 45 بطاقة تموينية مدعمة بحوزة صاحب مخبز في مغاغة بهدف الاستيلاء على الخبز المدعم، ومصادرة 48 علبة ادوية منتهية الصلاحية لدى محل ادوية بيطرية ببنى مزار.

وفى مجال مراقبة الأسواق واللحوم، لفت التقرير إلى تحرير 15 قضية مخالفة بضبط 150 عبوة متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و6 لفات لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى مصادرة 200 كيلو جرام من اللحوم البلدية والدجاج ذبح خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بكل من مطاى وملوى إلى جانب ضبط 260 جوال من الدقيق البلدى المدعم زنة 100 كيلو جرام بغرض التصرف والبيع في السوق السوداء.

وأشار التقرير إلى تحرير 131 قضية متنوعة جاءت مابين ( عدم إعلان، شهادة صحية، مواد بترولية، بدون ترخيص، مخابز، ذبح خارج السلخانة، تجار تموينيين ).

من جانبه أكد محمود يوسف، وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بهدف إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحال التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.