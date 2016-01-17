رانييري: قد يقولون ليستر قادر على الفوز بالدوري.. فهل هم صادقون؟

يرى كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي أن منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعتقدون أن فريقه قادرا على الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وأشاد الإيطالي بما يقدمه فريقه هذا الموسم الذي يتصدر حاليا الدوري بـ44 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي ولأرسنال الثالث مباراة أقل ورصيده 43 نقطة.

وقال رانييري للصحفيين:"عندما كنت أدرب فريقا كبيرا وأرى ناديا يفعل مثل ليستر كنت أقول إنهم قادرون على الفوز بالدوري".

ثم استدرك "لكن هناك فارق بين قول الشيء وفعله. من السهل القول إن ليستر قادرا على اللقب لكن أعتقد أنهم لا يؤمنون بذلك".

وأضاف "الكل يعتقد أننا سنسقط عاجلا أو آجلا".

وأردف "إذا تراجع (ليستر الصغير) فذلك طبيعي لكن ما نقوم به هو غير الطبيعي".

وتابع "ربما سنتراجع في مرحلة ما لكن في الوقت الحالي نستمتع وجمهورنا يحلم".

وأتم "عليهم الاستمرار في الحلم وأن نستمر نحن في العمل الجاد".