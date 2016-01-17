أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رانييري: قد يقولون ليستر قادر على الفوز بالدوري.. فهل هم صادقون؟

Google+ Print
رانييري: قد يقولون ليستر قادر على الفوز بالدوري.. فهل هم صادقون؟ رانييري: قد يقولون ليستر قادر على الفوز بالدوري.. فهل هم صادقون؟

يرى كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي أن منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعتقدون أن فريقه قادرا على الاستمرار في المنافسة على اللقب.

وأشاد الإيطالي بما يقدمه فريقه هذا الموسم الذي يتصدر حاليا الدوري بـ44 نقطة متساويا مع مانشستر سيتي ولأرسنال الثالث مباراة أقل ورصيده 43 نقطة.

وقال رانييري للصحفيين:"عندما كنت أدرب فريقا كبيرا وأرى ناديا يفعل مثل ليستر كنت أقول إنهم قادرون على الفوز بالدوري".

ثم استدرك "لكن هناك فارق بين قول الشيء وفعله. من السهل القول إن ليستر قادرا على اللقب لكن أعتقد أنهم لا يؤمنون بذلك".

وأضاف "الكل يعتقد أننا سنسقط عاجلا أو آجلا".

وأردف "إذا تراجع (ليستر الصغير) فذلك طبيعي لكن ما نقوم به هو غير الطبيعي".

وتابع "ربما سنتراجع في مرحلة ما لكن في الوقت الحالي نستمتع وجمهورنا يحلم".

وأتم "عليهم الاستمرار في الحلم وأن نستمر نحن في العمل الجاد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع