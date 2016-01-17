بالصور.. تخرج أول دفعة من الأئمة لدورة تجديد الخطاب الدينى فى طنطا

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى حفل تخرج أول دفعة من الأئمة الذين اجتازوا دورة "الطريق نحو تجديد الخطاب الدينى فى العلوم التطبيقية" بطنطا، وكان فى استقباله الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا.

وشارك فى الحفل العقيد أحمد يحى المستشار العسكرى بالمحافظة، واللواء أحمد عبد الوهاب نائب مدير أمن الغربية، والشيخ محمد رضا رئيس قسم الثقافة والإرشاد الدينى بأوقاف الغربية، ونواب رئيس الجامعة، وفريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكلاء وعمداء الكليات، وحشد من الأئمة والوعاظ المشاركين فى الدورة.

كانت جامعة طنطا نظمت عددا من ورش العمل فى إطار الخطة التى تتبناها الجامعة تحت رعاية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية بهدف نشر الدين الوسطى، وإعلاء قيمة العلم ودوره فى تفسير القرآن، من منطلق دور الجامعة التنويرى فى خدمة المجتمع المحيط من أفراد ومؤسسات.



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