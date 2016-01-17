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داعش يخطف 400 مدنيا بدير الزور

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داعش يخطف 400 مدنيا بدير الزور داعش يخطف 400 مدنيا بدير الزور
أقدم تنظيم داعش إثر هجوم شنه أمس على مدينة دير الزور فى شرق سوريا على خطف ما لا يقل عن 400 مدنى بينهم نساء وأطفال، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان الاحد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة "أ ف ب" إثر هجومه أمس على مدينة دير الزور خطف تنظيم داعش 400 مدنى على الأقل من سكان ضاحية البغيلية التى سيطر عليها ومناطق أخرى محاذية لها فى شمال غرب المدينة". وأوضح أن "بين المخطوفين، وجميعهم من الطائفة السنية، نساء وأطفال وأفراد عائلات مسلحين موالين للنظام"، مشيرا إلى نقل المخطوفين إلى مناطق سيطرة التنظيم.
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