> تمكنت إحدى السفن الإيطالية من إنقاذ 246 مهاجرا غير شرعى من الغرق قبالة السواحل الليبية ، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على متن قاربين مطاطين.

وقال حرس السواحل الإيطالي، فى بيان له نشر هنا اليوم، إن سفينة إيطالية وصلت إلى ميناء كاتانيا فى جزيرة صقلية، وعلى متنها 246 مهاجرا وجثة آخر بعد عمليتى إنقاذ قبالة سواحل ليبيا.

وأضاف حرس السواحل أن السفينة «داتيلو» أنقذت خلال اليومين الماضيين 131 و115 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على متن قاربين مطاطين، لافتا إلى أنه من بين الذين تم إنقاذهم 27 امرأة وطفلا.

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