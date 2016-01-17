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جولة مفاجئة لمحافظ السويس للوحدات الصحية بقريتى جنيفة وكبريت

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جولة مفاجئة لمحافظ السويس للوحدات الصحية بقريتى جنيفة وكبريت جولة مفاجئة لمحافظ السويس للوحدات الصحية بقريتى جنيفة وكبريت
قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس صباح اليوم، بجولة مفاجئة لوحدة طب الأسرة بقرية جنيفة لمتابعة سير العمل و الخدمات الطبية التى تقدمها لأهالى القرية، مشدداً على مدير الصحة بضرورة تواجد طبيب مقيم بالوحدة.

وتفقد المحافظ القافلة الطبية التى تقيمها مديرية الصحة وتستمر لمدة يومين بقرية جنيفة فى تخصصات الجراحة والنساء والتوليد والأطفال والمعامل.

وأعطى المحافظ تعليماته لمسئولى الصحة بتنظيم قوافل طبية للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية . كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية كبريت للتأكد على تقديم خدمات صحية متميزة وتوفير الأدوية بالوحدة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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