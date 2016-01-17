بالفيديو والصور.. كارثة بيئية فى كفر الشيخ بعد تزايد الأسماك النافقة بالنيل

للأسبوع الثانى على التوالى، تستمر أزمة الأسماك النافقة بنهر النيل فرع رشيد بمدينة فوه، حيث توجد أطنان من الأسماك النافقة، وتستمر مخاوف الآلاف بمدينة دسوق وفوه ومطوبس من شراء الأسماك النافقة من الأسواق.

وقال محمد إبراهيم، أحد أبناء فوه، إن الفيديو الذى تم التقاطه بنهر النيل بفوه، تظهر به كميات كبيرة من أطنان الأسماك النافقة الطافية على مياه نهر النيل بصورة مقززة، بالإضافة لانتشار الرائحة الكريهة وتلوث مياه نهر النيل .

وأضافت جيهان طايلة، مسئول لجنة المرأة بالمجلس المصرى للقيادات الشبابية، أن أطنان الأسماك النافقة مازالت فى نهر النيل بكفر الشيخ ولم يتم انتشالها حتى الآن، ما يسبب كارثة بيئية بسبب تلوث مياه نهر النيل، وخوفا من انتشار الأمراض.

وقال أحمد هانى، منسق المجلس المصرى للقيادات الشبابية، إن فتح أصحاب الصناديق السمكية لصناديقهم أدى لتسرب مئات الأطنان من الأسماك النافقة بنهر النيل، ولابد من انتشال تلك الكميات الكبيرة قبل بيعها فى الأسواق من التجار معدومى الضمائر .

وطالبت رحاب الكوفى، رئيس مجلس إدارة جمعية الرحاب الأهلية، بسرعة انتشال الأسماك النافقة واتخاذ المسئولين كافة الإجراءات لعدم تكرار تلك الكارثة.



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