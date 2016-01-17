أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبير عالمى: "الميزان" كلمة السر فى مكافحة السمنة والوزن الزائد

Google+ Print
خبير عالمى: "الميزان" كلمة السر فى مكافحة السمنة والوزن الزائد خبير عالمى: "الميزان" كلمة السر فى مكافحة السمنة والوزن الزائد
أكد د. مايكل موسلى الطبيب البريطانى وخبير التغذية العالمى، وصاحب نظام الرجيم الشهير المعروف باسم " الصيام أو 5-2" أن "الميزان" هو كلمة السر التى يجهلها الكثير من المصابين بالسمنة والوزن الزائد، وهى الاضطرابات التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأوضح الخبير العالمى أن وزن الجسم بشكل يومى منتظم باستخدام الميزان يعد هو الوسيلة الأفضل للتخلص من السمنة والكيلوات الزائدة المتراكمة بالجسم، وأكدت ذلك بعض الأبحاث الطبية الحديثة، مشدداً على ضرورة عدم الأخذ بالتوصيات الحالية لهيئة الخدمات الصحية البريطانية التى تطالب بوزن الجسم مرة واحدة فقط خلال الأسبوع، وذلك حسبما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويساهم استخدام الميزان يومياً فى تحفيز الإنسان كى يتبع حمية غذائية مشددة والابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية الغنية بسعرات كبيرة، وكما ستقوى عزيمته وإرادته عند الشعور برغبة ملحة فى تناول الحلويات والأطعمة اللذيذة لأنه سيتذكر تلقائياً الميزان الذى سيستخدمه فى اليوم التالى، وذلك حسب الدراسة الفنلندية التى نشرت بمجلة "PLOS ONE"، وكما كشفت دراسة أمريكية نشر بالدورية العلمية "Prevention" أن وزن الجسم بشكل يومى يساهم فى التخلص من الوزن الزائد.


>- ننشر تفاصيل النظام الغذائى المعالج لمرض السكر خلال 8 أسابيع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم