خبير عالمى: "الميزان" كلمة السر فى مكافحة السمنة والوزن الزائد

أكد د. مايكل موسلى الطبيب البريطانى وخبير التغذية العالمى، وصاحب نظام الرجيم الشهير المعروف باسم " رجيم الصيام أو 5-2" أن "الميزان" هو كلمة السر التى يجهلها الكثير من المصابين بالسمنة والوزن الزائد، وهى الاضطرابات التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم.

وأوضح الخبير العالمى أن وزن الجسم بشكل يومى منتظم باستخدام الميزان يعد هو الوسيلة الأفضل للتخلص من السمنة والكيلوات الزائدة المتراكمة بالجسم، وأكدت ذلك بعض الأبحاث الطبية الحديثة، مشدداً على ضرورة عدم الأخذ بالتوصيات الحالية لهيئة الخدمات الصحية البريطانية التى تطالب بوزن الجسم مرة واحدة فقط خلال الأسبوع، وذلك حسبما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويساهم استخدام الميزان يومياً فى تحفيز الإنسان كى يتبع حمية غذائية مشددة والابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية الغنية بسعرات كبيرة، وكما ستقوى عزيمته وإرادته عند الشعور برغبة ملحة فى تناول الحلويات والأطعمة اللذيذة لأنه سيتذكر تلقائياً الميزان الذى سيستخدمه فى اليوم التالى، وذلك حسب الدراسة الفنلندية التى نشرت بمجلة "PLOS ONE"، وكما كشفت دراسة أمريكية نشر بالدورية العلمية "Prevention" أن وزن الجسم بشكل يومى يساهم فى التخلص من الوزن الزائد.

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