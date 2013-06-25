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عبور 48 سفينة بقناة السويس اليوم بحمولة قدرها 2,5 مليون طن

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عبور 48 سفينة بقناة السويس اليوم بحمولة قدرها 2,5 مليون طن عبور 48 سفينة بقناة السويس اليوم بحمولة قدرها 2,5 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الثلاثاء 48 سفينة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 2مليون و526,3طن سفن بضائع صب وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة قدرها مليون و542,3 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى المسال ناقلة الغاز الطبيعى المسال BU SAMRA والتى تتبع جزر والتى تتبع جزرالمرشال بحمولة قدرها 166,2 ألف طن قادمة من بريطانيا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 984 ألف طن وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة البضائع السنغافورية بحمولة قدرها 159,6 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى فرنسا APL TEMASEK.

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