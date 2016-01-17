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مقتل المسؤول الأمنى لميليشيات الحوثى فى انفجار عبوة ناسفة بالبيضاء باليمن

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مقتل المسؤول الأمنى لميليشيات الحوثى فى انفجار عبوة ناسفة بالبيضاء باليمن مقتل المسؤول الأمنى لميليشيات الحوثى فى انفجار عبوة ناسفة بالبيضاء باليمن
أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بمقتل المسؤول الأمنى لميليشيات الحوثى فى محافظة البيضاء بانفجار عبوة ناسفة.

وقتل السبت ثلاثة عناصر تنظيم القاعدة فى غارة لطائرة بدون طيار فى جنوب شرق اليمن، حسبما أفادت مصادر قبلية وأمنية. ووقعت الغارة ليلا فى منطقة رفض شرق محافظة شبوة واستهدفت عربة، مما أدى إلى مقتل ركابها الثلاثة، بحسب مصادر قبلية، وأشار مصدر من قوات الأمن إلى أن القتلى الثلاثة هم "عناصر من تنظيم القاعدة".
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