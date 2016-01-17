أخبار عاجلة

وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
من هي العميد نجوى الحجار أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية؟ -
تغطية خاصة - رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لغرفة عمليات مركزية بموقع حادث كنيسة طنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المجلس الرئاسى الليبى يرجئ إعلان حكومة الوفاق الوطنى 48 ساعة

Google+ Print
المجلس الرئاسى الليبى يرجئ إعلان حكومة الوفاق الوطنى 48 ساعة المجلس الرئاسى الليبى يرجئ إعلان حكومة الوفاق الوطنى 48 ساعة

> أرجأ المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى اليوم الأحد، إعلان تشكيل حكومة الوفاق لمدة 48 ساعة قادمة .

وذكر المجلس - فى بيان له اليوم - أنه واثق من تفهم الليبيين لأهمية وضرورة تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطنى لمدة 48 ساعة قادمة، حتى يتم استكمال ما تبقى من ترتيبات إعلان .

وأكد المجلس الرئاسي، حرصه على ألا يكون سيف الوقت قاطعا لاستكمال ما تبقى حتى يعلن المجلس الرئاسى حكومة وفاق وطنى تلبى أكبر قدر من تطلعات الشعب الليبى، والذى ينشد طى صفحة الانقسام السياسى وما جره من محن وويلات على الوطن والمواطن.

وأوضح المجلس أنه منذ أول جلسة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بكامل أعضائه فى الأول من يناير الجارى، وهو فى انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى الليبى وفقا للمواعيد المحددة.

وأشار المجلس إلى أنه يدرك خطورة المرحلة تجاه الوطن والمواطنين لينجز مهمته الأولى بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع، مؤكدا أنه استطاع قطع شوط كبير ومهم فى هذا الاتجاه.

يذكر أنه كان من المقرر أن يعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى اليوم، التشكيل الوزارى للحكومة الليبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن