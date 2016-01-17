المجلس الرئاسى الليبى يرجئ إعلان حكومة الوفاق الوطنى 48 ساعة

> أرجأ المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى اليوم الأحد، إعلان تشكيل حكومة الوفاق لمدة 48 ساعة قادمة .

وذكر المجلس - فى بيان له اليوم - أنه واثق من تفهم الليبيين لأهمية وضرورة تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطنى لمدة 48 ساعة قادمة، حتى يتم استكمال ما تبقى من ترتيبات إعلان الحكومة.

وأكد المجلس الرئاسي، حرصه على ألا يكون سيف الوقت قاطعا لاستكمال ما تبقى حتى يعلن المجلس الرئاسى حكومة وفاق وطنى تلبى أكبر قدر من تطلعات الشعب الليبى، والذى ينشد طى صفحة الانقسام السياسى وما جره من محن وويلات على الوطن والمواطن.

وأوضح المجلس أنه منذ أول جلسة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بكامل أعضائه فى الأول من يناير الجارى، وهو فى انعقاد متواصل لإنجاز الاستحقاقات المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى الليبى وفقا للمواعيد المحددة.

وأشار المجلس إلى أنه يدرك خطورة المرحلة تجاه الوطن والمواطنين لينجز مهمته الأولى بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع، مؤكدا أنه استطاع قطع شوط كبير ومهم فى هذا الاتجاه.

يذكر أنه كان من المقرر أن يعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى اليوم، التشكيل الوزارى للحكومة الليبية.

>