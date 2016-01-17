لو بتنام فى الشغل.. اعرف السبب وإزاى تتغلب على النوم بطرق بسيطة

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا " الهندى سبب شعور بعض الموظفين بالنوم فى العمل، وأوضح فى تقرير نشره أن قلة النوم أمر شائع جدا بين الموظفين، ويؤثر بشكل واضح على أدائهم، حيث أجرى أحد المعاهد الطبية المختصة بالصحة فى الولايات المتحدة الأمريكية دراسة على 1139 موظفا فى ثلاث شركات، ووجد الباحثين أن 15% من الموظفين يغلبهم النوم فى العمل على الأقل مرة كل أسبوع، وذلك لعدة عوامل تمنعهم من الحصول على نوم مريح كالقلق أو التوتر والنشاط الذهنى، وعدم الراحة البدنية والاختلال البيئى.

وقالت الصحيفة إن مؤسسة النوم الوطنية أفادت بأن 29% من الأشخاص يشعرون بالنعاس فى العمل، و36% تسقط رؤوسهم أثناء القيادة.

وتضمن التقرير المنشور فى "تايمز أوف إنديا" عدة مخاطر لقلة النوم، منها ضعف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والسمنة، كما أن التعب الناتج عن قلة النوم يعيق قدرة الفرد على إدارة المواقف العصيبة، وانخفاض القدرة على صنع القرار وغياب التركيز.

1- ممارسة الرياضة بانتظام والمشى السريع.2- أخذ فترات راحة قصيرة كل بضع ساعات.3- اتباع نظام غذائى صحى وزيادة مستويات الطاقة، واشتمال الأطعمة على أحماض الأوميجا 3، التى أثبتت الدراسات أن زيادتها فى الجسم يساعد على تحسين أنماط النوم.4- أن تكون غرفة النوم بها أضواء خافتة.