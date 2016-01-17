النني مدفعجي - هل يسير على خطى صلاح في أول 4 أيام بإنجلترا؟

لابد أن محمد النني لاعب وسط أرسنال الجديد يعلم أكثر من غيره كيف قضى مواطنه محمد صلاح أيامه الأولى في إنجلترا حين انتقل لتشيلسي قبل عامين.

واتم النني انتقاله إلى أرسنال يوم الخميس قادما من بازل السويسري، فيما انتقل صلاح من الفريق نفسه إلى تشيلسي في يناير 2014.

يرتبط الثنائي بصداقة عميقة داخل وخارج الملعب، فالثنائي فعل كل شيء سويا، لعبا في ناشئي المقاولون وصعدا للفريق الأول وانضما لمنتخبات مصر، كما أن الفارق بين عمرهما مجرد 26 يوما.

ويستعرض FilGoal.com ما مر به صلاح في أيامه الأولى بإنجلترا.

أعلن تشيلسي ضم صلاح رسميا من بازل يوم 23 يناير، قبل أن يصل النجم المصري إلى لندن بعد إنهاء إجراءات تصريح العمل وتأشيرة الدخول يوم 28 ليؤازر فريقه أمام وست هام من المدرجات.

صلاح خاض تدريبات تشيلسي لأول مرة يوم الجمعة 30 يناير، ثم أتبعه بمراني السبت والأحد، ليقرر جوزيه مورينيو ضمه لقائمة الفريق في مباراة مانشستر سيتي يوم الاثنين الثالث من فبراير.

لكن مورينيو لم يشرك لاعب المقاولون العرب في المباراة، وانتظر حتى أشركه لمدة 12 دقيقة أمام نيوكاسل في المباراة التالية يوم الثامن من فبراير.

بعدها بثلاثة أيام شارك صلاح لدقيقة واحدة أمام وست بروميتش ألبيون.

يوم السبت 15 فبراير شارك نجم منتخب مصر لمدة شوط كامل أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا.

جلس صلاح على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون يوم السبت 22 فبراير، قبل أن يخرج من القائمة تماما في لقاء فولام يوم 1 مارس.

أثناء قيام فريق تشيلسي بالإحماء لمباراة توتنام يوم 8 مارس أصيب فيرناندو توريس ليدخل صلاح القائمة بدلا منه، ولم يشارك في اللقاء، في منتصف مارس، جلس اللاعب المولود في محافظة الغربية على مقاعد البدلاء أمام أستون فيلا.

وشهد يوم السبت 22 مارس تسجيل صلاح لأول أهدافه وذلك في شباك أرسنال بعد 50 يوما من انتقاله للزرق.

شارك صلاح أمام كريستال بالاس كبديل، قبل أن يبدأ لأول مرة بشكل أساسي أمام ستوك سيتي الذي استقبل مرماه هدفا بقدم المصري.

وواصل صلاح مشاركاته الأساسية حتى نهاية الدوري بسبب إتجاه مورينيو لإراحة لاعبيه الذين يشاركون في دوري أبطال أوروبا، في حين كان صلاح محروما من المشاركة في المسابقة، بسبب لعبه بقميص بازل في المسابقة بالنصف الأول من الموسم.

النني

تدرب النني لأول مرة مع زملائه الجدد يوم الخميس، والجمعة والسبت، فيما يحل أرسنال ضيفا على ستوك سيتي يوم الأحد.

كان أرسنال قد أرسل للنني مدربا خاصا يدعى سام ويلسون عضو جهاز الإعداد البدني، وذلك في مكان تواجده بسويسرا قبل إتمام الصفقة، حين تعطلت بسبب عدم استخراج تأشيرة الدخول لبريطانيا بسهولة.

أرسين فينجر المدير الفني لتشيلسي أوضح في أكثر من مناسبة أن النني جاهز لمواجهة ستوك، لكنه لم يقرر الاستعانة به أم لا حتى الآن.

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