علي غزال لـ في الجول: النني مثال يحتذى به

"محمد النني مثال للاعب الذي يعمل في صمت" بهذه التصريحات بدأ متوسط الميدان المصري علي غزال والمحترف في صفوف فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي تصريحاته على صفقة انتقال مواطنه إلى أرسنال الإنجليزي.

وكان النني قد انتقل لصفوف المدفعجية بصفة رسمية يوم الخميس الماضي قادمًا من بازل السويسري لمدة أربعة أعوام ونصف.

وفي هذا السياق تحدث غزال لـFilGoal.com قائلا:"النني حاليًا فخر مصر والعرب".

الدولي المصري واصل تصريحاته "هو مثال للاعب الذي يعمل في صمت ولا يهتم لما يقال في وسائل الإعلام، وهو نفس الأسلوب الذي أتبعه في الآونة الأخيرة".

وأنهى لاعب وادي دجلة السابق تصريحاته قائلًا:"أغلق أذنك واجتهد والتوفيق من عند الله، هناك البعض يصنع القلم، والبعض الآخر القلم يصنعه".