مران الأهلي - إكرامي يستعد مبكرا للإسماعيلي

أجرى شريف إكرامي حارس الأهلي تدريبات منفردة قبل المران الجماعي لاعبي الفريق الأحد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب حارس منتخب مصر عن لقاء الأهلي والداخلية الخميس بسبب كدمة قوية في الوجه ومن المنتظر أن يعود للتشكيل الأساسي في لقاء الدراويش.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم بدلا من إكرامي في لقاء الداخلية الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب بتروسبورت.

ويلاقي الأهلي نظيره الإسماعيلي على ملعب برج العرب في الخامسة مساء ويأمل تحقيق الفوز الأول على الدراويش منذ ديسمبر 2011.