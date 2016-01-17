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مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: هناك حملة إعلامية مسعورة علينا.. ولم نخسر الدوري بعد

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مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: هناك حملة إعلامية مسعورة علينا.. ولم نخسر الدوري بعد مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: هناك حملة إعلامية مسعورة علينا.. ولم نخسر الدوري بعد

أبدى طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي أسفه الشديد لما أطلق عليه "الحملة المسعورة" التي يمارسها معظم أعضاء منظومة كرة القدم في على فريقه.

وأشار مدرب حراس المارد الأحمر إلى أن تلك الحملة الممنهجة على حد وصفه ليست واقعية وأنها تهدف لهدم استقرار الأهلي بدافع الانتماء لمنافسيه على البطولات.

وصرح طارق سليمان لـFilGoal.com:"القاصي والداني يعلم يقينا أن بعض البرامج التحليلية والمواقع يعمل بها ويسيطر عليها أشخاص لا يحبون فوز الأهلي بالبطولات لأنهم يفضلون المنافسين له، هناك قناة تصل في بعض الأحيان للتشجيع العلني للمنافسين".

وأضاف "لهم مطلق الحرية في ذلك لكن التركيز الدائم على تضخيم وتهويل أي شئ في الأهلي - حتى ولو كان نفس ما يحدث في بقية الفرق المنافسة - ليس في مصلحة الفريق كما يزعمون".

وأوضح حارس الأهلي السابق أن الهجوم يتكرر حتى عندما ينتصر الفريق قائلا:"في كل تعثر وإخفاق بل وحتى في بعض الانتصارات يتم اختلاق أحداث والتعليق عليها بشكل يعلمه كل فرد من جماهير النادي وهي حلقة جديدة من مسلسل محاولات إسقاط النادي".

واستطرد سليمان "هؤلاء في الوقت ذاته يسكتون ولا يجرؤن أبدا على فعل نفس التصرفات أو يتفوهون بنفس تلك الكلمات مع فرق منافسة".

واستشهد مدرب حراس الكتيبة الحمراء بأحد المواقف الأخير "فوجئنا بعد مباراة الداخلية بتحريض وهجوم غير طبيعيين على الفريق كما لو أنها النهاية وتم إعلان خسارة الأهلي للقب الدوري، لكن نحن واثقون أننا سنتوج بالدرع لأننا الأفضل".

وتحدث طارق حول السبب الحقيقي لاشتعال المنافسة مؤخرا قائلا :"إنهم يتجاهلون أن الزمن تغير وأن الصغار قد أصبحوا كبارا والكل يطمع حاليا في الفوز على الأهلي والزمالك ومستوى الجميع بات متقاربا والمنافسة ستكون شرسة للغاية حتى آخر مباراة في هذا الموسم القوي جدا".

وعن خسارة الأهلي للنقاط قال:" نزيف النقاط يعاني المنافسون منه أيضا، والفرق بين الأهلي والمتصدر نقطة أو نقطتين على الأكثر في أفضل الأحوال. كنا متصدرين من قبل وسيظل هذا التأرجح إلى أن يتم حسم اللقب الذي أتمناه للأهلي".

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