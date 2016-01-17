شريف مدكور: أغادر «المحور» منتصف فبراير‎.. و«شارع شريف» على «CBC» مارس المُقبل

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي شريف مدكور، مُقدم برنامج “ساعة مع شريف”، المذاع على شاشة “المحور” في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA:” إنه سيغادر القناة خلال منتصف شهر فبراير المُقبل”، مؤكدًا أنه لا خلافات بينه وبين القناة.

> وأضاف “مدكور”، أن برنامجه الجديد “شارع شريف”، الذي سيذاع على شاشة “CBC سفرة”، سينطلق خلال شهر مارس المُقبل.

وتابع الإعلامي شريف مدكور،قائلًا:” إن فكرة البرنامج تهدف إلى تقديم نموذج للشارع المصري، الذي نتمنى أن تكون عليه شوارع مصر من حيث:” النظافة، الشياكة، الهدوء، عدم التلوث، الترابط، والمودة والمحبة بين الناس وبعضهم البعض”.

واستطرد “مدكور”، أنه سيكون هناك جمهور حقيقي داخل الاستديو، كما أن ديكورات وخلفيات البرنامج ستتخذ شكل الشارع حتى تتلائم مع مسمى البرنامج “شارع شريف”.