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ضبط 1881 مخالفة مرورية و13 قطعة سلاح بدون ترخيص بالمنيا

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ضبط 1881 مخالفة مرورية و13 قطعة سلاح بدون ترخيص بالمنيا ضبط 1881 مخالفة مرورية و13 قطعة سلاح بدون ترخيص بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط الأسلحة غير المرخصة والخارجين عن القانون،
>تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 1881 مخالفة مروية، و32 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وتحرير وإزالة 54 مخالفة عبارة عن 8 محاضر إشغال طريق و 36 إزالة إدارية فورية و 10 إعدام كلاب ضالة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 متهمين هاربين، من تنفيذ حكم قضائى، بتهمة شروع فى القتل فيما تمكنت الحملة من ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 2 بندقية آلية ومسدس و10 فرد محلى الصنع و95 طلقة متنوعة.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط "ربيع . ج "، 25 سنة عاطل، مقيم بندر العدوة مركز المنيا، وبحوزته 21 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 200 جرام، بقصد الاتجار.

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مصر 365