تعرف على العقوبات المرفوعة عن إيران بموجب الاتفاق النووى

رفعت الولايات المتحدة اليوم، مساء أمس السبت، لأول مرة العقوبات التى فرضتها على طهران بسبب برنامجها النووى بعد دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأطراف الاتفاق التزام طهران بالخطوات المنصوص عليها فى الاتفاق النووى.

وقالت تقارير اليوم أن إلغاء العقوبات لا يشمل الإجراءات العقابية التى اتخذتها واشنطن ضد إيران المتهمة باعتبارها دولة داعمة للإرهاب وبإدارة برنامج صاروخى بالستى.

وفيما يلى العقوبات الأمريكية التى تم رفعها عن طهران:

>• بموجب قرار رفع العقوبات ستحصل إيران على نحو 50 مليار دولار من العائدات النفطية والمجمدة حاليا فى البنوك الأجنبية.

• سيتم السماح للشركات الأمريكية بيع الطائرات التجارية وقطع غيار للأسطول الإيرانى المتقادم، شرط عدم استخدامها فى النقل العسكرى أو أى نشاط محظور.

• سيتمكن الإيرانيين من تصدير سلعهم إلى الولايات المتحدة، سواء ما يتعلق بصناعة السجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.

• بموجب هذه القرارات ستشطب واشنطن من لوائحها السوداء 400 اسم (لأفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك القرار الأمريكى بشأن العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووى.

• رفع العقوبات عن القطاع المصرفى والبنوك والمالية بما فى ذلك المعاملات مع المركزى الإيرانى، وقطاع التأمين.

• رفع العقوبات عن قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات.

• رفع العقوبات عن قطاع النقل البحرى والموانئ، كما سترفع العقوبات عن تجارة الذهب والمعادن الثمينة.

• رفع العقوبات عن تجارة السيارات.

• رفع العقوبات عن تجارة الألمنيوم والمعدن والفحم الحجرى، شرط عدم ارتباطها بالمجال النووى المحظور.

رفع عقوبات الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن

>وبناء على هذا الاتفاق النووى سيرفع الاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن جميع العقوبات التى فرضت على طهران منذ 2006، المتمثلة بالإجراءات المرتبطة بالشؤون المالية والمصرفية والتأمين وكذلك فى قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات.

كما يلغى الاتحاد الأوروبى جميع الحظر المرتبط بالملاحة البحرية وبناء السفن والنقل والذهب والمعادن الثمينة الآخرى والعملة الصعبة والمسكوكات وكذلك الحظر المرتبط بالنشر النووى (السلع والتكنولوجيا والاستثمارات والتدريبات التخصصية) والفلزات والبرمجيات.

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