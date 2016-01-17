بالصور.. مستشفى أرمنت الجديد يتكلف 140 مليون جنيه ويخدم 150 ألف مواطن

يواصل العمال بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، عملهم فى بناء مستشفى أرمنت الجديدة أمام مصنع السكر بمدينة أرمنت غربى محافظة الأقصر، والمقرر أن يتم الانتهاء من العمل فيها سبتمبر المقبل، ثم مرحلة التشطيب التى تستمر شهرين فقط وتفتتح رسمياً بحضور وزير الصحة وقيادات المحافظة وقطاع الصحة.

ومن جانبه، صرح محمد بدر محافظ الأقصر، بأن العمال يقومون بدورهم على قدم وساق فى بناء المستشفى الجديد الذى يخدم أكثر من 150 ألف مواطن بمركز أرمنت الذى يضم أكثر من 75 قرية، حيث إن مخطط المستشفى الجديد سيجعله يخدم المواطنين بصورة أكبر من المستشفى القديمة التى تهالكت تماماً.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع" أن الأعمال الإنشائية لمستشفى أرمنت الجديد ومخططه المكون من 7 طوابق بطاقة، من المقرر أن يصل إلى أكثر من 200 سرير، بتكلفة إجمالية للمستشفى تقدر بحوالى 140 مليون جنيه، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منه سبتمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك مراحل التشطيبات النهائية ومدها بالأجهزة الطبية.



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