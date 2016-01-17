تجمع القمامة أمام مستشفى ميت غمر العام يثير استياء مواطنى الدقهلية

أثار تجمع أكوام القمامة، أمام مستشفى ميت غمر العام، بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، استياء العديد من المواطنين، حيث إنه هو المستشفى الحكومى الوحيد بالمركز، ويتردد عليه مئات المواطنين يوميا.

وطالب العديد من أهالى المركز، برفع المخلفات بشكل دورى من محيط المستشفى، وتحويل مكان تجمع القمامة لمكان آخر، ووضع صناديق مخصصة للقمامة فى مكان بعيد.

وقال مصدر بمركز ميت غمر، نقوم بشكل دورى بتنظيف ومتابعة المكان حول المستشفى، وباقى شوارع وأحياء المركز، وهناك العديد من المواطنين اعتادوا إلقاء القمامة فى هذا المكان، بالرغم من وجود صناديق قمامة فى مكان آخر.