البورصة المصرية تهوي بأكثر من 4.5% في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها الصباحية بتراجع حاد بلغ أكثر من 4.5% في أول دقيقتين من التداولات، متأثرة باستمرار تراجع الأسواق العالمية والعربية ، هبط سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بنحو 8% وهو ما دفع معظم الأسهم للتراجع الحاد.

وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 268 نقطة ليسجل 5589 نقطة، وتراجع مؤشر الأفراد بنسبة 2.13% مسجلا 329 نقطة.

وتراجعت سوقا الأسهم فى دبى وقطر، صباح اليوم الأحد، بنحو 6%، عقب رفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى العقوبات الاقتصادية عن إيران، بموجب الاتفاق النووى، وتواصل الانخفاض الحاد فى أسعار النفط.

كما فقدت سوق الأسهم فى أبو ظبى 4,5%، والكويت 2,3%، فى خسرالسوق السعودية حوالي 3.5%

وكانت البورصة قد خسرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي حوالي 44 مليار جنيه.