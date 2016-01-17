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كبير خبراء الوكالة الذرية: إيران غير قادرة على إنتاج القنابل الذرية

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كبير خبراء الوكالة الذرية: إيران غير قادرة على إنتاج القنابل الذرية كبير خبراء الوكالة الذرية: إيران غير قادرة على إنتاج القنابل الذرية

محطة نووية – أرشيف

قال يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لقناة الغد، اليوم السبت، إن الاتفاق النووي الإيراني المزمع توقيعه مكسب للجانبين الغربي وطهران، خاصة في ظل رفع العقوبات عن إيران.

وأضاف أبو شادي خلال لقاءٍ له بقناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي موسى العمر، أن إيران لا تمتلك قنبلة نووية واحدة، وان مفاعل إيراك كان الهدف من انشائه تصنيع قنبلات ذرية في ظل تزايد قدراتها النووية، مؤكدا أن الاتفاق النووي الإيراني يجمد نشاطات طهران النووية بعد نزع قدرتها على تصنيع مثل هذه القنابل.

فك حظر مليون دولار خاصة بايران فى بنوك غربية ومنع القيود على الأسلحة والعقوبات الاقتصادية، مضيفا ان كطل هذا ينتظر تقرير الوكالة الدولة للطاقة الذرية بشان إيران الذى لم ينتهى حتى الان، وأن التفتيش مستمر داخل طهران .

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