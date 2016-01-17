سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات تحت تهديد السلاح فى القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهًا عنهم، تحت تهديد السلاح النارى وإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، بتلقيه بلاغا من المدعو "محمد جمال" 30 سنة محامى حر بأنه استوقفه 3 أشخاص مجهولين واستولوا على هاتفه المحمول، وحال قيامه بضبط أحدهم أطلق عيارا ناريا من سلاح نارى كان بحوزته، محدثًا إصابته بالساق اليمنى وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى، وتم وضع خطة بحث من شأنها سرعة تحديد وضبط الجناة مرتكبى الواقعة والمسروقات والسلاح المستخدم، ومن خلال السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة، توصلت جهود البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "كمال .م.أ"25 سنة عاطل، و"مصطفى. م. أ" 24 سنة طالب، و"محمد. ر. ا" 42 سنة عاطل، و"أحمد ح ى"22 سنة مجند، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح النارى وإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الرابع بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافوا بقيام المتهم الثاني بإحداث إصابة المجنى عليه وأن السلاح النارى المستخدم بحوزة المتهم الهارب، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع الهارب تنسيقا مع الشرطة العسكرية وكذا ضبط السلاح المستخدم فى تلك الواقعة، وتم تحرير عن ذلك محضرً ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.