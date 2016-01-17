عطل بقطار فى محطة منشية الصدر يوقف حركة خط المترو الأول
توقفت حركة الخط الأول من المترو بسبب تعطل القطار رقم 29 المتوجه من حلوان للمرج فى محطة منشية الصدر مما أدى إلى تكدس آلاف الركاب على أرصفة المحطات.إعلان - Ads إعلان - Ads
عطل بالخط الأول بمترو الأنفاق يتسبب فى تكدس الركاب بالمحطات
وقالت مصادر لليوم السابع إن القطار المذكور تعطل فى محطة منشية الصدر بسبب حدوث عطل فنى به حال دون تحركه مما دفع شركة المترو إلى محاولة دفعه بقطار آخر لإخلاء شريط المترو المتعطل بواسطة هذا القطار.
عطل بالخط الأول بمترو الأنفاق يتسبب فى تكدس الركاب بالمحطات
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