عطل بقطار فى محطة منشية الصدر يوقف حركة خط المترو الأول

توقفت حركة الخط الأول من المترو بسبب تعطل القطار رقم 29 المتوجه من حلوان للمرج فى محطة منشية الصدر مما أدى إلى تكدس آلاف الركاب على أرصفة المحطات.

وقالت مصادر لليوم السابع إن القطار المذكور تعطل فى محطة منشية الصدر بسبب حدوث عطل فنى به حال دون تحركه مما دفع شركة المترو إلى محاولة دفعه بقطار آخر لإخلاء شريط المترو المتعطل بواسطة هذا القطار.

عطل بالخط الأول بمترو الأنفاق يتسبب فى تكدس الركاب بالمحطات

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