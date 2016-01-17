ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالهرم

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالهرم، وضبط بحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار "إسلام.ع" عاطل مقيم بالهرم بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن النقيب طاهر صالح من ضبط المتهم وبحوزته 9 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول أثناء وجوده بمنطقة المريوطية.

واعترف المتهم أمام العميد حسن عليوة مدير إدارة المخدرات بالجيزة بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.