ضبط متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بدمياط

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس البر من ضبط كل رضا.ا.م 27 عاما عاطل، المحكوم عليه فى القضيتين رقمى 13506 جنح مستأنف مركز دكرنس لسنة 2012م حبس سنة "مقاومة سلطات، و14273 جنح مركز دكرنس لسنة 2012م حبس 6 أشهر "تبديد"، وكذلك ضبط السعيد .ح.م 28 عاما عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 16188 جنايات مركز دكرنس لسنة 2014 مخدرات، مقيمان بناحية ديمشلت "دائرة مركز دكرنس- دقهلية" والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 398 لسنة 2016 جنايات مركز دكرنس "مخدرات".

وبمواجهتهما اعترفا بهروبهما من محل إقامتهما ومحاولة الاختفاء بمدينة رأس البر، وذلك عقب قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس/دقهلية بضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (20) كجم بحوزتهما وجار اتخاذ اللازم والعرض على النيابة المختصة.