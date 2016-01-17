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مصرع "تباع" فى حادث انقلاب سيارة نقل بدمنهور

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مصرع "تباع" فى حادث انقلاب سيارة نقل بدمنهور مصرع "تباع" فى حادث انقلاب سيارة نقل بدمنهور
لقى تباع مصرعه جراء انقلاب سيارة نقل بطريق ترعة الحوفى (فرعى) خلف مسجد الأوقاف دائرة مركز شرطة دمنهور.

وبالانتقال والفحص تبين أنه مرور أثناء السيارة رقم 7246 نقل بحيرة قيادة "محمد حنفى محمود سلطان" سائق ومقيم أبو الريش قسم دمنهور بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها، مما أدى لانحرافها وانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

وقد أسفر الحادث عن وفاة "فوزى فهمى مشرف" تباع السيارة ومقيم أبو الريش قسم دمنهور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 1557/2016 جنح المركز.

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مصر 365