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ضبط طن "جبن" مجهولة المصدر و850 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط طن "جبن" مجهولة المصدر و850 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط طن "جبن" مجهولة المصدر و850 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية، لأمن البحيرة، من ضبط صاحب مصنع جبن "بدون ترخيص" بناحية قرطسا مركز دمنهور لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وقد شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مصنع جبن "بدون ترخيص" بناحية قرطسا مركز دمنهور لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط عدد (175ر1) طن "جبن، لبن بودرة، زبدة" مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 1565/2016 جنح مركز دمنهور.

كما تم ضبط قائد السيارة رقم ب ل ر 1297 لقيامه بتجميع كمية (850) لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 442/2016 جنح مركز بدر.

وتم ضبط صاحب مكتبة كائنة بمدينة شبراخيت لحيازته وعرضه عدد (500) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال محظور تداولها، وتحرر المحضر 198/2016 جنح مركز شبراخيت.

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مصر 365

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