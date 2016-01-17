مفاجأة.. استشارى أطفال تحذر من مرض يسبب الجلطات القلبية المميتة للأطفال

كثير من الأشخاص حول العالم يعانون من أمراض القلب، خاصة الكبار، وقد يصابون بجلطة قلبية أو ذبحة صدرية بسبب تجلط الدم فى الشرايين الناتج عن التمدد وارتفاع مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هناك فيروسات قد تصيب الأطفال بجلطة قلبية قد تؤدى بحياتهم.

وفى هذا السياق فجرت الدكتورة منى الجنزورى، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، مفاجأة خطيرة، حيث أكدت أن هناك فيروسا قد ينتقل من الأم للجنين أو عن طريق الجو أو رذاذ العطس أو الكحة، ويسمى "كواساكى" والذى يسبب أمراض القلب لدى الأطفال، وتزيد أعداد المصابون بهذا المرض فى فصلى الشتاء والربيع.

وأوضحت أستاذة طب الأطفال أن هذا الفيروس يصيب الأطفال بين 2- 5 سنوات، وحوالى 80% من المرضى المصابين يكونون أقل من 5 سنوات، وأعراضه تشمل:

• حرارة مرتفعة من دون سبب واضح لمدة 5 أيام.

>• التهاب فى ملتحمة العين مما يسبب إحمرارها بدون إفرازات.

>• احمرار الشفتين مع الجفاف، وتشقق واحمرار فى اللسان (لسان الفراولة)، واحمرار الحلق.

>• انتفاخ اليدين والقدمين مصاحب باحمرار، وذلك بين الأسبوعين الثانى والثالث من المرض.

>• التهاب عضلة القلب، التهاب التامور أو التهاب الشغاف وفشل فى وظائف القلب.

>• ألم وورم فى المفاصل.

>• قىء واسهال.

وأشارت الجنزورى إلى أن فيروس كواساكى قد يسبب احتشاء عضلة القلب ويؤثر بطريقة مباشرة على الشريان التاجى، وينتج عن هذا حدوث الكثير من الجلطات القلب الدموية التى تنهى بحياة الطفل المصاب، لافتة إلى أن هذا الفيروس يمكن علاجه بواسطة العلاجات المناعية ومضادات الحساسية التى تؤخذ عن طريق الوريد.

>