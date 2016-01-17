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قوات التحالف العربى تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب وسط اليمن

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قوات التحالف العربى تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب وسط اليمن قوات التحالف العربى تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب وسط اليمن

> اعترضت منظومة صواريخ باترويت الدفاعية التابعة لقوات التحالف العربى صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين وصالح باتجاه مدينة محافظة مأرب وسط اليمن الليلة الماضية.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا كتلة كبيرة نارية كبيرة فى السماء بعد تدمير الصاروخ.

وذكر مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية فى اليمن أن المليشيات الحوثية أطلقت 3 صواريخ من طراز كاتيوشا قبل هذا الصاروخ سقطت فى أماكن غير مأهولة بالسكان ولم تحدث أية أضرار.

فى سياق متصل ، ذكرت مصادر المقاومة أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة له حررت ثلاثة تلال بجبل هيلان الاستراتيجى بمحافظة مأرب ، وأن هناك معارك عنيفة تدور باتجاه مواقع المليشيات الحوثية غربى هيلان والتى تطل على خطوط إمداد المليشيات ومركز مدينة صرواح.

وأوضحت المصادر أن المقاومة تقدمت فى الجزء الشرقى والشمالى الشرقى من الجبل بعد معارك أسفرت عن مقتل 24 من عناصر المليشيات و6 من عناصر الجيش والمقاومة.

وتكمن أهمية سلسلة جبل هيلان الاستراتيجى فى أنها تطل من الجهة الغربية ، التى تتمركز فيها المليشيات ، على طريقى الإمداد القادمة لهم من صنعاء ، وهناك طريقان رئيسيان يوصلان للجبل : الأول من اتجاه صرواح ولا يزال تحت سيطرة المليشيات والثانى من الجهة الشمالية ويسيطر عليه رجال المقاومة.

وتدور معارك عنيفة بين الجانبين للسيطرة على الجبل وتسعى المقاومة للسيطرة عليه وتحريره لتنهى تواجد المليشيات فى المحافظة وتنتقل المعارك بعد ذلك إلى شرق محافظة صنعاء عبر منطقة خولان شرق العاصمة ويؤمن خطوط الإمداد للمقاومة فى تقدمها من إلى صنعاء من ناحية الشرق والشمال الشرقى.
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